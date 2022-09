Sexismus ist in Tirol noch immer weit verbreitet

Sexismus besonders in Werbung und Medien

Die Studie hat der Tiroler Landtag nach dem „Widerwärtiges Luder“-Sager von LHStv. Josef Geisler in Auftrag gegeben. Und tatsächlich zeigte sich, dass 71 Prozent der befragten Frauen und 47 Prozent der Männer in Aussagen von Personen des öffentlichen Lebens Sexismus wahrnehmen. Noch stärker beobachteten sie ihn in Werbung und (Sozialen) Medien.