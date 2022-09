„Wunderwuzzi“ feiert gegen Salzburg seine Premiere

Potters Werdegang liest sich jedenfalls atemberaubend. 2011 heuerte er bei Östersunds FK in Schweden an, führte den Viertligisten bis 2016 bis ins Oberhaus und erreichte mit dem Klub 2017/18 das Sechzehntelfinale der Europa League. Der 2:1-Erfolg bei Arsenal war nach einem 0:3 im Heimspiel zwar nicht genug, ließ Englands Fußballfans aber erstmals aufhorchen. Prompt holte ihn Swansea City 2018 in Englands zweite Liga, ein Jahr später folgte schon der Sprung in die Premier League zu Brighton. Und auch dort wirkte der Mann, der in Englands U21 kickte und 1996 auf immerhin acht Premier-League-Spiele für Southampton kam, kleine Wunder. Am Ende der vergangenen Saison schaffte Brighton mit dem vierten Platz Historisches. Angeblich soll sich auch Englands Verband für die Dienste Potters interessieren.