Mit wem zeigt sich denn Lindsey Vonn hier?

So ganz abrufbereit dürften die internationalen Sportfotografen seinen Namen noch nicht haben. Die Bilddatenbanken spucken in den obligaten Beschriftungszeilen nämlich nur Lindseys Namen aus, von ihm ist keine Rede, wiewohl er prominent abgelichtet wurde. Ob Herr Osorio, ein spanischer (millionenschwerer) Unternehmer und Schauspieler, also jetzt offiziell Lindseys Freund ist? So recht scheint sich das niemand letztgültig zu behaupten trauen. Bis auf „essentiallysports“. Dort ist tatsächlich von Lindsey „Millionaire-Boyfriend“, also vom Millionärsfreund, die Rede.