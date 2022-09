Demir: Ein Wechsel, der Fragen aufwirft

Dazu pochte der 29-Jährige auf 24-Stunden-Personenschutz für seine Familie und einen eigenen Koch. Extra-Würste, die es für Demir natürlich nicht gibt: „Ich bin glücklich über die Entscheidung“, sagte der Ex-Rapidler, der bis 2026 signierte, Grün-Weiß sechs Millionen Euro Ablöse einbringt. Klarstellung von PeschekZur finanziellen Notwendigkeit des Transfers sagte Rapids Noch-Wirtschafts-Boss Christoph Peschek: „Es gab keinen wirtschaftlichen Druck, den Transfer tätigen zu müssen.“ Wie groß die sportliche Lücke ist? Darüber lässt sich streiten. Bäume hatte Demir in den letzten Monaten in Hütteldorf keine ausgerissen. C. Reichel