Marcel Sabitzer: „…dann ist immer bisschen Unruhe“

„Ich fühle mich akzeptiert“

Der Österreicher konnte bei den Bayern endlich Fuß fassen, zeigte beim Topklub mit einer Leistungssteigerung in den vergangenen Wochen auf. „Ich fühle mich akzeptiert in der Mannschaft und hab meine Rolle gefunden. Ich habe in der Vorbereitung nichts zu verlieren gehabt und habe dann das umgesetzt, was der Trainer sehen wollte“, schilderte Sabitzer bei ServusTV.