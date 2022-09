Champions League: Konferenz ab 21 Uhr LIVE

Die Bayern peilen im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion ihren 19. Auftaktsieg in Folge in der Champions League an. Thomas Müller betonte die Bedeutung der ersten Partie in der schweren Gruppe C, in der sich auch der FC Barcelona und Viktoria Pilsen befinden: „Das Auftaktspiel ist in so einer Gruppenphase einfach ganz wichtig für das Gefühl und den weiteren Verlauf, um nicht unter Druck zu geraten.“