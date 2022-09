TikTok-Youngster verkauft Tiefkühlpizza als eigene

Alles nur ein Scherz?

Als Folge des Scherz-Videos schrieb der Teenager einen Brief an die Lieferkette und meinte, dass er mit der Aufnahme, der nur als Scherz gedacht war, nur an die immer öfters zu sehenden sogenannten „Geisterküchen“ hinweisen wollten, das heißt auf Restaurants, die nur auf dem Papier existieren, aber trotzdem Teile der Lieferketten sind.