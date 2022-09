Tom Hanks in „Pinocchio“ ++ Clinton-Duo in „Gutsy“

Von Netflix über Amazon Prime, Sky X bis hin zu Disney+: Annie Müller Martínez präsentiert die Highlights der Woche auf den Streaming-Plattformen. Dieses Mal unter anderem mit: Queen Latifah und und Rapper Ludacris in „End Of The Road“, mutige Frauen im Rampenlicht bei der Clinton-Dokuserie „Gutsy“, der actionreichen Rom-Com-Krimi-Serie „Wedding Season“ und Tom Hanks in der Realverfilmung von „Pinocchio“.