Meloni ist nun „im Modus eines tibetischen Mönchs“

„In den nächsten Wochen wird alles Erdenkliche passieren: Ich bin im Modus eines tibetischen Mönchs, ich reagiere nicht auf Provokationen, mittlerweile lese ich nicht einmal mehr bestimmte Zeitungen und bestimmte Nachrichten“, erklärte Meloni am Mittwochabend bei einem Wahlkampfauftritt in der Abruzzen-Hauptstadt L‘Aquila. „Wir sind bereit, jetzt müsst ihr zeigen, dass ihr bereit seid. Denn dieses Spiel ist noch nicht gewonnen. Sie werden entscheiden, ob diese Nation frei sein wird“, so Meloni weiter.