Liste Fritz fordert Kraftakt bei Pflege in Tirol

Anknüpfend an das von der Bundesregierung vorgestellte Pflegepaket habe die Landesregierung bereits im Juni dieses Jahres das „5-mal Mehr-Pflegepaket des Landes Tirol“ beschlossen, hielt das Land gestern in einer Aussendung fest. In fünf Bereichen soll damit die Arbeitssituation für Pflegekräfte weiter verbessert werden. Dafür werden zusätzlich 71 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.