Ätzende Flüssigkeit: Weblinger Gürtel gesperrt

Im Grazer Süden braucht man somit in Frühverkehr Geduld. Gesperrt sind die Abfahrt von der Triester Straße und die Puntigamer Straße in Richtugn Weblinger Gürtel sowie der Bereich um den Kreisverkehr in der Poppmeierstraße. Die Polizei hat Umleitungen eingerichtet. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind aktuell nicht betroffen.