Sturm Graz trifft auf Midtjylland - ab 21 Uhr LIVE

Ausgerechnet vor dem heißen Herbst steckt Sturm offensiv in der Findungsphase. Statt öffentlich zu jammern, will Ilzer „die Hebel stärker in die Hand nehmen“ und die „Neuen an unsere Intensität gewöhnen“. Sein Gefühl: „Wir kommen mit jedem Training und Spiel einen Schritt weiter.“ Automatismen müssen über Matches verinnerlicht werden, es warten 14 Spiele in acht Wochen. Spätestens nach dem Heim-Auswärts-Doppel gegen Lazio (6.10./13.10.) dürfte klar sein, ob eine Sensation gemäß Sturm-Sprech möglich ist. Der Erste steht direkt im Achtelfinale, der Zweite im Sechzehntelfinale, der Dritte steigt in die K.-o.-Phase der Conference League um.