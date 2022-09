Stefan Hierländer: „Ich sehe uns als Underdog“

„Unangenehm, körperlich stark und robust - Dänen sind immer unbequeme Gegner!" Mit Salzburg hat Stefan Hierländer 2013 im Europacup mit Esbjerg die Klingen gekreuzt (dabei 2:1 gewonnen), 2018 hat er mit Österreichs Nationalteam in Herning gegen Dänemark 0:2 verloren - deshalb ahnt Sturms Kapitän, was seine Truppe am Donnerstag zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase in Graz gegen Dänemarks Vizemeister Midtjylland erwartet. Auch wenn dieser derzeit in Dänemark nur Achter ist.