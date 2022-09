„Mir sind grüscht“ für die 74. Herbstmesse

Ob die Herbstmesse nach zwei harten Krisenjahren wieder an den Zulauf der Vor-Corona-Zeit anschließen kann, wird sich spätestens am Sonntag zeigen. Am Eröffnungstag standen die Besucher jedenfalls schon Schlange. Im Wirtschaftszelt wurde so wie früher bei Blasmusik, Mohrenbier und „Messehennele“ gefeiert. Messe-Chefin Sabine Tichy-Treimel ist überzeugt davon, dass ein analoger Marktplatz auch in Zeiten der Digitalisierung seine Berechtigung hat. Zudem gab sie bei der Eröffnung einen Vorgeschmack auf neue, innovative Formate.