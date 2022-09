„Das wird ein Jahrgang der Spitzenklasse“

„Kein Frost, kein Hagel, keine Fäulnisprobleme, wir finden die besten Voraussetzungen für die Lese vor“, kündigt Andreas Liegenfeld, Präsident des Weinbauverbandes, an. Er selbst hatte Mittwoch um fünf Uhr in der Früh in Donnerskirchen Trauben für einen Rosé geerntet.