Folgenschweres Tête-a-Tête landet vor dem Richter

In der Verhandlung stellt sich die Causa dann aber doch etwas komplexer dar. Wie so oft liegt die Krux im Detail. Unstrittig ist, dass die Frühpensionistin und ihre beiden Bekanntschaften schon ordentlich auf dem Frühlingsfest getankt hatten. Nach der Sperrstunde beschloss man, den feuchtfröhlichen Abend in der Wohnung der Frau fortzusetzen.