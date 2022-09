Harry Styles macht Venedig zum Gucci-Laufsteg

Schon bei seiner Ankunft am Flughafen Venedig am 4. September zeigte sich Harry Styles seinem Namen entsprechend mehr als stylisch in einem Zweireiher-Sakko mit Revers, einer grün- und pinkfarbene Wollweste aus Jacquard, einer hellblauen, Jeanshose mit Stickerei-Details, weißen adidas x Gucci Gazelle Sneakers aus Leder und Wildleder mit blauen Streifen und einer braunen Acetat-Sonnenbrille mit gelben Gläsern.