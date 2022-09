Spears attackiert Sohn und ist jetzt Atheistin

Weil sie 14 Jahre in ihrer Vormundschaft gefangen und sogar vier Monate gegen ihren Willen in einer Nervenklinik verbringen musste, ist Spears - im Wortsinn - vom Glauben abgefallen: „Wenn Gott existieren würde, hätte er nie erlaubt, was mir widerfahren ist. Ich glaube nicht mehr an Gott, nachdem meine Kinder und meine Familie mich so behandelt haben. Ich glaube an nichts mehr - ich bin jetzt eine Atheistin!“