Die Russland-Connection landet in der Hofburg

Die Ausläufer der Energiekrise landen diese Woche in der Hofburg. ÖVP-Korruptionsausschuss. Es geht am heutigen Dienstag um die Abhängigkeit vom Russengas. Wer ist dafür politisch verantwortlich? Dazu ist am Dienstag Ex-OMV-Boss Gerhard Roiss geladen. Er hatte in seiner Ära von 2011 - 2015 versucht, andere Wege einzuschlagen. Energie aus Norwegen etwa.