„Inspektor Drohne“ spürt Tier und Mensch auf

Polizeidrohne fand abhängige Seniorin

Die Kombination aus Drohne und dem Spezialprogramm, mit dem Namen „IAOS – Inverse Airborne Optical Sectioning“ kann in der Vermisstensuche zum Einsatz kommen oder bei der Wildzählung der Jägerschaft. Eine Geländeüberwachung zum Schutz von kritischer Infrastruktur sei ebenfalls möglich. In Zukunft soll IAOS auch zur Waldbrandbekämpfung eingesetzt werden. Das Programm lokalisiert Brandherde noch bevor Rauch und Flammen entstanden sind. Darüber hinaus arbeiten die Linzer Forscher bereits an einer Erweiterung: Mehrere Drohnen könnten bald in einer Art Schwarm, der sich selbst koordiniert, zum Sucheinsatz abheben.