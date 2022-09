Alarm um Bombendrohung im Kremser Klinikum

Ein 51-Jähriger, der im Spital stationär behandelt wurde, soll versucht haben, eine Frau im Rollstuhl über die Stiegen in der Eingangshalle zu stoßen. Nur durch den beherzten Einsatz einer Diplom-Krankenschwester konnte dies verhindert werden. Die Krankenschwester alarmierte auch sofort die Polizei - was dem Täter gar nicht passte. Er wehrte sich vehement gegen seine Verhaftung, riss sich von den Beamten los und stürmte erneut zu der geschockten Rollstuhlfahrerin, um die Frau zu würgen. Nachdem die Polizisten den Randalierer wieder bändigen konnten, deutete dieser plötzlich an, dass im Spital eine Bombe in die Luft gehen könnte, was einen Großeinsatz der Einsatzkräfte auslöste - zum Glück Fehlalarm!