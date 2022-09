Corona: Land kann nur Empfehlungen aussprechen

Der bevorstehende Schulbeginn bringt in Sachen Corona das Land wieder in Zugzwang. Wobei: Es gibt für Gesundheitsreferentin Beate Prettner und die gesamte Kärntner Politik wenig Möglichkeiten zum Eingreifen, weil vieles bundesgesetzlich geregelt ist. Es bleibt also bei Empfehlungen.