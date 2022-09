Mehrere Monate lang Drogen im Darknet verkauft

Verkaufsliste in der Wohnung gefunden

Denn bei Durchsuchungen am Bahnhof und in seinem Zimmer konnten nicht nur weitere Drogen sichergestellt werden. Die Beamten stießen außerdem auf Versandvermerke, Verkaufslisten und Verpackungsmaterialien. So konnten gleich mehrere Abnehmer in ganz Österreich identifiziert werden. Zusätzlich konnten die Experten Datenträger sicherstellen und auswerten, die den Beschuldigten weiter belasten. Der Dealer wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert.