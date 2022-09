FC Sulzberg erstürmte die „Festung Großwalsertal“

„Im Gegensatz zur Niederlage in Schwarzenberg waren wir von der ersten Minute an im Spiel. Am Ende hat man das Fehlen unserer Goalgetter Jordan Türtscher und Hannes Rinderer deutlich bemerkt. Die beiden sind vor dem Tor eben um einiges cooler als der Rest der Mannschaft“, sagte Oskar Eller. Der aber klar betont, dass man auf diese Leistung durchaus aufbauen kann. Rinderer steht schon im nächsten Spiel bei den FC Dornbirn Juniors zur Verfügung, Türtscher steigt erst eine Woche später wieder ins Geschehen ein.