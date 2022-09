Wolff über Hamilton: „Sind Mistkübel des Fahrers“

Hamilton zog jedenfalls eine positive Bilanz, auch wenn er nur neben dem Podest stand anstatt darauf. „Wir waren an vielen Stellen schneller als die meisten anderen. Ohne das Safety Car hätten wir ihnen (Red Bull; Anm.) am Ende auf der Ein-Stopp-Strategie den Sieg streitig machen können, was die anderen wohl nicht geschafft hätten“, sagte der siebenmalige Weltmeister. „Wenn das auch in den kommenden Rennen so sein wird, werden wir ihnen weiterhin im Nacken sitzen und diesen Sieg holen.“