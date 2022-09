Lewis Hamilton: Geht da was mit Manchester United?

„Möchte mich in Teams einbringen“

Und jetzt kommt Hamilton ins Spiel. Er gilt als enger Vertrauter Ratcliffes und wird als möglicher Miteigentümer bei einem etwaigen Coup ins Spiel gebracht. Am Rande des Formel-1-Geschehensin Zandvoort tatsächlich darauf angesprochen, meinte Hamilton: „Ich höre jetzt zum ersten Mal davon.“ Er habe in jüngerer Vergangenheit keinen Kontakt mit Ratcliffe gehabt. Und auch keinen Anruf von ihm erhalten, ob er sich denn beteiligen möchte. Aber - und das lässt in England gerade Schlagzeilen am Fließband entstehen -: „Ich möchte mich immer mehr in Teams einbringen.“ Hört, hört! Hamilton weiter: „Ich hoffe, dass ich in Zukunft etwas mit Jim aufbauen kann. Wann das ist, weiß ich noch nicht.“