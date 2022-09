Österreicherinnen beim Weltcup-Finale nicht topp

Mitterwallner landete an der 17. Stelle, die 20-Jährige darf nach drei Podestplätzen in ihrem ersten Elitejahr aber hochzufrieden sein. Im Gesamtweltcup wurde die Tirolerin Fünfte, der Titel ging erstmals an Alessandra Keller aus der Schweiz. „Ich wollte unbedingt unter den besten fünf bleiben, das ist mir gelungen. Ich freue mich in meiner ersten Elitesaison über dieses tolle Ergebnis“, sagte Mitterwallner.