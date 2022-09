„Solche Niederlagen spornen mich speziell an“

Letzten Winter verpassten Sie coronabedingt das Weltcupfinale in Veysonnaz und die Chance auf den vierten Gesamtweltcupsieg in Serie. Wie sehr hat das geschmerzt?

Als ich das Rennen in Veysonnaz gesehen habe, hat es mich schon brutal gewurmt. Die Strecke und die Bedingungen waren wie für mich gemacht. Ich bin mir sicher, dass ich - wie in den Jahren zuvor - weit vorne gelandet wäre. Zumal Martin Nörl, auf den ich nur 45 Punkte Rückstand hatte, in Runde eins ausgeschieden ist. Das wäre meine große Chance gewesen. So knapp ist es ja erst geworden, weil ich davor - speziell in Russland - gar nicht mit den Strecken zurechtkam. Aber mein Team und ich haben einiges aus der letzten Saison gelernt. Solche Niederlagen spornen mich schon noch einmal ganz speziell an.