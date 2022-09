Wenn wir plötzlich im Dunkeln sitzen

Wenn tatsächlich nichts mehr geht

Was dann passiert, beschreibt Herbert Knünz, Leiter des Zivilschutzverbandes Vorarlberg: „Zunächst einmal geht das Licht aus, da wissen wir noch gar nicht, was los ist.“ Und es bleibt dunkel. Lediglich über die Medien sind entsprechende Informationen zu erhalten. Glücklich ist dann der, der vorgesorgt hat. Da TV und Internet nicht funktionieren, sollte jeder Haushalt über ein batteriebetriebenes Radio verfügen - und natürlich die entsprechenden Batterien dafür. Denn wer völlig unvorbereitet in einen Blackout schlittert, wird sich schnell fragen: Wo bekomme ich Lebensmittel her, wie mache ich die Milch für mein Kind warm? Bis auf wenige Ausnahmen werden auch Lebensmittelgeschäfte geschlossen haben, es ginge ja nicht einmal die Schiebetüre auf. „Einzelne Handelsketten könnten zumindest Notfallpakete anbieten.“