Marken-Kühlschrank ging nach kurzer Zeit kaputt

Hohe Reparaturkosten standen im Raum

Auf den Kompressor gebe es eine 10-Jahres-Garantie, dieser werde kostenlos zur Verfügung gestellt. Den Einbau müsse der Kunde aber selbst zahlen. „Laut Aussage des Technikers kostet das mindestens 500 Euro“, erklärte der Wiener. Er habe daraufhin mitgeteilt, dass er auf Kulanz hoffe, da das Gerät ja nur wenige Tage nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung den Geist aufgegeben habe. „Mir wurde bestätigt, dass nur die Materialkosten getragen werden. Es sei halt Pech gewesen, dass der Defekt nach der Gewährleistungsfrist eingetreten sei“, so Herr K. weiter, der sich mit der Beschwerde nicht nur an Hersteller Samsung, sondern auch an die Ombudsfrau wandte.