Lkw-Feuerinferno auf Silvretta Hochalpenstraße

Unglaubliche Szenen spielten sich in der vergangenen Nacht auf der Silvretta Hochalpenstraße in Vorarlberg ab. Trotz striktem Lkw-Fahrverbot war ein 60-jähriger Lenker mit seinem Lastenwagen inklusive Anhänger auf der mit 34 Kehren gespickten Bergstraße unterwegs, als sein Fahrzeug plötzlich in Flammen aufging.