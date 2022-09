Chinesen übernehmen Entwickler Quantic Dream

Die Investitionen von Tencent und dem japanischen Elektronikriesen Sony, der auch eine Beteiligung an FromSoftware („Dark Souls“, „Bloodborne“, „Elden Ring“) übernimmt, beliefen sich auf insgesamt 36,4 Milliarden Yen (rund 262,4 Millionen Euro). Der Wert der Übernahme von Quantic Dream, bekannt für seine Adventures „Heavy Rain“, „Beyond: Two Souls“ oder „Detroit: Become Human“, wurde nicht bekannt gegeben.