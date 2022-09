Klose wartete nach Blamage umsonst auf Verstärkung

Alles falsch gemacht! Altachs Auftritt bei Zweitligist Admira hatte für jede Menge Unruhe - auch im Verein - gesorgt. Die eine oder andere Stimme wurde laut, die heftige Kritik an der Aufstellung von Trainer Miroslav Klose übte. Sich nach vorne stellen und den Weltmeister öffentlich kritisieren, wollte freilich niemand. Das ist allerdings auch gut so, denn der Respekt vor Klose darf auch nach solch miserablen Vorstellungen der Rheindörfler nicht leiden. ABER: „Nach diesem Spiel gibt es Gesprächsbedarf, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Trotzdem werden wir nicht in Panik verfallen und das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir müssen in Ruhe weiter arbeiten“, sagt Präsident Peter Pfanner.