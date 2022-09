Pflanzenöle bleiben der Hit in der Vorratskammer

Vertrauen der Kunden in sichere Versorgung noch nicht wiederhergestellt

In puncto Speiseöle sei die Gefahr von Engpässen gebannt. „Derzeit und auch mit Ausblick auf 2023 kann der Bedarf an Pflanzenölen aus Sonnenblume und Raps gut erfüllt werden“, so Rauch. Die Nachfrage nach Pflanzenölen ist ungebrochen hoch. Zum einen, weil die „gehamsterten“ Mengen nach und nach aufgebraucht werden. „Zum anderen, weil die Konsumenten das Vertrauen in die sichere Versorgung erst wieder gewinnen müssen“, so der VFI-Chef.