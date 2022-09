„Auf der Straße ärgert mich keiner mehr“

Beinhart, brutal, spektakulär: Mixed Martial Arts gilt als härteste Kampfsportart der Welt, ist aber mehr als plumpes Zuschlagen! Mit der 11. Cage Fight Series am morgigen Freitag in der Arena Nova in Wr. Neustadt - die Vorkämpfe gibt’s live und exklusiv ab 18.30 Uhr auf krone.at - bitten die Event-Pioniere Gerhard und Michael Ettl wieder Gladiatoren in den Käfig. Einer davon ist Dominic Schober.