Größter Solarpark Salzburgs geplant

Das besondere ist, dass die Module wie Weinreben aufgehängt werden und dazwischen zehn Meter Platz für die Landwirtschaft bleibt. Somit soll eine weitere Bodenversiegelung verhindert werden. „Durch den Abstand kann man gut mit dem Traktor durchfahren“, sagt Gerald Edlmair, Gemeinderat in Eugendorf. Dazwischen liegt ein Mähwiese. Wie sich die Module auf den Boden auswirken, ist derzeit nicht bekannt, soll wissenschaftlich erforscht werden. Edelmair treibt das Projekt der Gemeinde gemeinsam mit der Salzburg AG seit mehr als einem Jahr voran. Am Donnerstag wird es in Eugendorf den Bürgern vorgestellt. Geplanter Baustart: Anfang 2023.