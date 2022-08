Russischer Ex-Soldat spült Pass im Klo hinunter

Deserteur berichtet von Plünderungen und schlechter Versorgung

Die Stimmung an der Front sei von Verzweiflung geprägt, die Moral zerrüttet. Er wolle nicht länger kämpfen und könne auch nicht länger schweigen. In diesem Krieg würden viele für Ziele sterben, die nicht einmal genau definiert worden seien. „Ich kann keine Gerechtigkeit in diesem Krieg sehen. Ich erkenne die Wahrheit nicht“, erklärte er gegenüber „Guardian“. Niemand wisse, warum dieser Krieg geführt werde. Er bestätigte, dass es Plünderungen gegeben habe und erzählt, dass es in Feldlazaretten sogar an Schmerzmitteln für verwundete Soldaten mangelt.