Japan jagt wieder Nachschub für Delfinarien

Alle Jahre wieder sorgt sie für Empörung: Japans Jagd nach Delfinen. Doch ist es nicht (mehr nur) das Fleisch der Tiere, hinter dem man her ist. Gesucht wird vor allem lebender Nachschub für Delfinarien rund um den Erdball. Kurz vor Beginn der Saison ist die Polizei gegen Gegner der Treibjagd auch schon in Stellung gegangen. Beamte sollen wie in Vorjahren illegale Aktionen von Walfanggegnern verhindern.