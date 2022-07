100 Delfine bei Jagd auf Färöer-Inseln getötet

Am Freitag wurde in Skálafjörður auf den Färöer-Inseln eine Schule von ungefähr 100 Großen Tümmlern an den Strand getrieben und dort brutal getötet, vermutlich mit Messern oder anderen scharfen Gegenständen, die den Tieren in den Nacken gerammt werden. Die Tötung der Delfine ist eine weitere Eskalationsstufe in Jagd auf Meeressäuger auf dieser Inselgruppe.