Schallenberg: Russland „torpediert“ Atomvertrag

„Jetzt hat Russland den Sperrvertrag torpediert“

Frustriert ist auch Minister Schallenberg. „Am Tag nach dem Ende der Verhandlungen in New York ist leider klar, dass die Nuklearwaffenstaaten nur am Status Quo festhalten wollen“, kritisierte er das ergebnislose Ende der UNO-Konferenz. „Dabei müssten eigentlich alle Alarmsirenen schrillen“, so Schallenberg in einer Aussendung am Samstag. „Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die völlig verantwortungslosen nuklearen Drohungen Russlands, allen voran das russische Roulette mit Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja, zeigen uns ganz klar, wie real die Gefahr einer nuklearen Katastrophe ist. Jetzt hat Russland auch noch den Sperrvertrag torpediert.“