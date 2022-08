„Land bestmöglich durch die bewegte Zeit bringen“

Viele Fragen beschäftigen das Land: Die Volkspartei Niederösterreich will in einem zweitägigen Ideenwerkstatt die Antworten für die Zukunft finden. „Wir sind tagtäglich in allen Lebensbereichen mit den unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert und dürfen allen Krisen zum Trotz nicht auf die Arbeit vergessen, die sonst noch für und in Niederösterreich zu erledigen ist - in ganz vielen Bereichen wie Arbeit, Mobilität, Gesundheit, Familien und dem Klima- und Umweltschutz. Und diese Arbeit braucht Perspektiven und gemeinsame Ziele. Aus diesem Grund kommen wir heute und morgen bereits zum zweiten Mal zum Campus Niederösterreich zusammen“, hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz den Startschuss für den Campus Niederösterreich der Volkspartei NÖ an der FH St. Pölten gegeben.