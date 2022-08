Stars exklusiv in der PlusCity treffen

Meet & Greets kann man sich auch für den 2. September sichern. Da warten schon die TV-Promis Armin Assinger und Lili Paul-Roncalli auf die „Krone“-Gewinner. Und wenn „Kaiser“ Robert Palfrader gemeinsam mit Rudi Roubinek um 19.30 Uhr zur Live-Audienz mit Promi-Besetzung in die PlusCity lädt, dann gibt’s auch für dieses Spektakel 1x2 VIP-Tickets zu gewinnen. Am 3. September wartet dann mit den Musical-Stars Maya Hakvoort und André Bauer (bekannt aus dem Musical „Elisabeth“) sowie Nina Proll & The Quicksteppers ein Musik-Highlight zum Abschluss.