Räuber drei Jahre nach Überfällen hinter Gitter

Im Mai 2019 war ein mit Kapuzen-Pulli und Sturmhaube maskierter Täter in eine Tankstelle gestürmt, hatte die Angestellte mit einer Pistole bedroht und war mit Geld geflüchtet. Knapp eine Woche später erfolgte ein Überall auf einen Glücksspielsalon, der aber an der versperrten Tür scheiterte. Am 12. Juni versuchte es der Räuber erneut – diesmal mit Erfolg.