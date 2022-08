SpaceX, T-Mobile wollen Funkmasten obsolet machen

Die Telekom-Tochter T-Mobile US will die Starlink-Satelliten von SpaceX künftig für ihre Mobiltelefonie benutzen. Nach den Plänen werden Funkmasten überflüssig sein und das Versenden von Texten und Bildern auch an Orten ermöglichen, an denen derzeit keine Mobilfunkabdeckung bestehe, sagte SpaceX- und Tesla-Chef Elon Musk am Donnerstag auf einer Veranstaltung in seinem südtexanischen Unternehmen. Das sei für Notfallsituationen in abgelegenen Gebieten von entscheidender Bedeutung.