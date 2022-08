Blake Lively posiert im Bikini - ihre Fans jubeln

Livley zeigt ihre Bikini-Figur

Denn Lively macht als Badenixe am Beckenrand eine tolle Figur. Die Fans dürfen nicht nur einen Blick auf die langen Beine der Schauspielerin werfen, sondern auch auf ihren trainierten Bauch. „Summer lovin‘ ... had me a blast“, zitierte sie den berühmten Song „Summer Nights“, den einst die kürzlich verstorbene Olivia Newton-John und John Travolta im Musical „Grease“ gesungen hatten.