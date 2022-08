Neos stimmten sich auf Gemeinderatswahl ein

In Breitenbrunn, Eisenstadt, Bad Sauerbrunn, Mattersburg und Pinkafeld stehen die Neos auf dem Stimmzettel. Ziel ist es, überall den Einzug in den Gemeinderat zu schaffen. „Ich glaube, dass das Burgenland endlich reif für uns ist“, meinte Landesgeschäftsführerin Simone Pibernik beim Wahlkampfauftakt am Eisenstädter Domplatz.