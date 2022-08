Funcom kündigt Survival-MMO „Dune: Awakening“ an

„Spieler gehen auf die Jagd nach Spice-Feldern und setzen ihre Erntemaschinen ein, die sie vor rivalisierenden Fraktionen schützen. Die rasanten Gefechte gehen dabei nahtlos von Kämpfen in gepanzerten Bodenfahrzeugen zu Ornithopterschlachten am Himmel über. Durch sorgfältig geplante Intrigen wird der Einfluss innerhalb des Landsraad ausgebaut und der Aufstieg zur Macht geplant“, erläutert der Publisher in einer Mitteilung.