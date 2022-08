Fridays-For-Future-Demo vor ÖVP-Zentrale in Wien

Aktivisten von Fridays for Future haben am Freitag vor der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse in der Wiener Innenstadt demonstriert. Wegen einer umstrittenen Aussage von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erschienen die Teilnehmer teils in Ballkleidern und forderten per Spruchband „Wirksame Klimapolitik statt Ballkleidtipps“.