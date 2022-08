Immer mehr Afghanen kommen über die Grenze

Keine Verschnaufpause gibt es für Hunderte Soldaten und Polizisten im Einsatz an der Grenze. Die Migrationsbewegung nimmt kein Ende - und hat seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 jetzt einen absoluten Höhepunkt erreicht. Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden 2749 Einwanderer aus dem Osten hierzulande registriert, davon ein Dutzend Minderjährige. Mit 1309 und 1208 Aufgegriffenen zählen die Bezirke Neusiedl am See und Oberpullendorf weiterhin klar zu den Hotspots. Dass immer größere Gruppen an illegalen Grenzgängern unterwegs sind - so wie jene 44 Migranten am Sonntag bei der Akazienallee in Deutschkreutz -, können die zuständigen Behörden nur bestätigen. „50 Großaufgriffe betrafen eine zehn- bis 14-köpfige Schar, bei 51 Großeinsätzen waren es auf einen Schlag sogar noch viel mehr“,heißt es.