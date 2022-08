Kitzbüheler Alpen als Ort der Blasmusikausbildung

Unterrichtsstunden für 25 Instrumente im Angebot

Für insgesamt 25 Instrumente (vom Alphorn bis zur Tuba) oder Interessensgebiete werden schwerpunktmäßig Unterrichtsstunden angeboten – in Form von Einzelstunden, in Form von Ensembleplätzen oder in Form von Band-Stunden. Unterrichtet und betreut werden die Teilnehmer von namhaften Musikerinnen und Musikern. Am vergangenen Sonntag konnten sich die Beteiligten beim Eröffnungskonzert in der Kirchberger „arena365“ kennenlernen. Seit Montag wird „gepaukt“.